Нижегородцы одобрили концепцию благоустройства сквера по улице Генерала Зимина

Жители Канавинского района одобрили представленную им МБУ «Нижегородгражданпроект» концепцию благоустройства сквера по ул. Генерала Зимина. Об этом сообщает районная администрация.

Так, нижегородцы одобрили концепцию благоустройства сквера от дома №36 до дома № 39, проведение работ в котором запланировано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

По информации МБУ «Нижегородгражданпроект», концепция предполагает создание возле кинотетара «Смена» зоны тихого отдыха. Кроме того, в сквере появится велодорожка, которая будет дублировать пешеходный тротуар на всем его протяжении.

Существующую спортивную площадку с турниками увеличат, установят на ней дополнительно уличные тренажеры для всех возрастов. Детскую площадку обновят и приспособят для детей младшей возрастной группы. Для детей старшего возраста предусмотрено обустройство рядом со школой №51 площадки с кубами-скалодромом и теннисными столами.

Также будут выделены места под парковку автомобилей.