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Общество31 августа 2021 20:19

Нижегородцы одобрили концепцию благоустройства сквера по улице Генерала Зимина

Проведение работ запланировано на 2022 год
Екатерина КУРГУЗОВА
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Жители Канавинского района одобрили представленную им МБУ «Нижегородгражданпроект» концепцию благоустройства сквера по ул. Генерала Зимина. Об этом сообщает районная администрация.

Так, нижегородцы одобрили концепцию благоустройства сквера от дома №36 до дома № 39, проведение работ в котором запланировано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

По информации МБУ «Нижегородгражданпроект», концепция предполагает создание возле кинотетара «Смена» зоны тихого отдыха. Кроме того, в сквере появится велодорожка, которая будет дублировать пешеходный тротуар на всем его протяжении.

Существующую спортивную площадку с турниками увеличат, установят на ней дополнительно уличные тренажеры для всех возрастов. Детскую площадку обновят и приспособят для детей младшей возрастной группы. Для детей старшего возраста предусмотрено обустройство рядом со школой №51 площадки с кубами-скалодромом и теннисными столами.

Также будут выделены места под парковку автомобилей.