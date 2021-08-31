39-летняя нижегородка зарезала мужа из-за его ревности

Продолжается расследование уголовного дела Фото: СУ СКР по Нижегородской области

39-летнюю жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 30 августа 2021 года в квартире дома по улице Политбойцов между супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла своему супругу удар кухонным ножом в живот. От полученного телесного повреждения 43-летний потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую нашли и задержали. На допросе женщина признала свою вину, ей предъявлено обвинение.

Как установили следователи, супруги постоянно ссорились. Трагедия произошла, вероятно, из-за ревности со стороны мужчины. Расследование продолжается. В ближайшее время обвиняемой изберут меру пресечения.