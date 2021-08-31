Подсветка Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде будут включать в темное время суток. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

По словам управления делами правительства Нижегородской области, время работы освещения Чкаловской лестницы регулируется технической службой. После капремонта будут действовать следующие правила подсветки: ее будут включать с наступлением темного времени суток, и выключать только утром.

Стоит отметить, что проект подсветки стен и башен Нижегородского кремля был реализован в 2020 году. На время реставрационных работ она частично отключена, в настоящее время работает участок от Георгиевской до Тайницкой башен.

Подсветка всех стен и башен в Нижегородском кремле будет вновь подключена после завершения всех работ по реконструкции Кремлёвского бульвара – это произойдет к 2022 году.

Кроме того, сейчас уже работает подсветка кремлевской стены от Ивановской до Зачатьевской башни.

Напомним, что Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции 1 августа. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

На церемонии открытия Чкаловской лестницы, на ступенях которой была установлена сцена, выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и ведущие классические музыканты России. Здесь звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Выступления сопровождались красочным аудиовизуальным шоу.