ЛУКОЙЛ поддержал акцию «Скоро в школу»

30 августа 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень поздравил первоклассников с наступающим Днем знаний.

В преддверии нового учебного года ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты Кстовского района» традиционно проводит акцию «Скоро в школу». В рамках нее оказывается адресная помощь по подготовке к школе семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Компания «ЛУКОЙЛ» уже несколько лет принимает участие в акции. В этом году поддержку ЛУКОЙЛа получили 63 кстовских первоклассника.

«Сейчас у ребят и их родителей один из самых ответственных этапов в жизни – подготовка к школе. Зная, что многим семьям непросто собрать первоклассников, Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно поддерживает проведение этой социально значимой акции. У каждого ребенка должно быть всё необходимое для учебы. Уверен, 1 сентября все они с новыми портфелями и отличным настроением отправятся на свой первый в жизни школьный урок. Я желаю им удачи и только хороших оценок. Поздравляю всех с наступающим праздником, с Днем знаний!» – сказал Антон Гребень.