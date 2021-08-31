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Общество31 августа 2021 16:01

Четвертый и пятый класс пожароопасности лесов установлены в Нижегородской области до 3 сентября

Действует запрет на посещение лесов в регионе
Мария СОРОКИНА
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Нижегородцам рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов

Нижегородцам рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области в период с 31 августа по 3 сентября. Такие данные приводит ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Отмечается, что в большинстве районов сохранится высокий (4 класс), а местами и чрезвычайный (5 класс) уровень пожароопасности лесов. Конкретно в областном центре установлен 4 класс пожароопасности.

Таким образом, в этот период запрещено посещать леса, сжигать мусор на дачных и садовых участках, курить, бросать стекло и другой мусор рядом с лесом. При обнаружении лесного пожара нижегородцам следует незамедлительно вызвать пожарных и быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что открытых очагов горения на территории региона не обнаружено.