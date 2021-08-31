Автограф писателя убрали с площади Горького в Нижнем Новгороде. Внимание на это обратили нижегородцы и начали делиться фотографиями в социальных сетях. В комментариях начало появляться множество предположений, куда мог пропасть новый арт-объект.

- Надеюсь, все слова перельют в гранулы для твердого дорожного покрытия, — также прокомментировала одна из нижегородок Любовь Новикова.

Как объяснил департамент градостроительного развития и архитектуры, в данной инсталляции были обнаружены недостатки, которые теперь должен устранить подрядчик.

Напомним, что в Нижнем Новгороде наконец открыли сквер на площади Горького после реконструкции.

Глава города также отметил, что подрядчик полностью сохранил планировку пространства. Причиной этому стало как тот факт, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, так и то, что во время общественных обсуждений горожане просили сохранить привычный вид сквера.

Примечательно, что украшениями благоустроенной территории стали ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького.