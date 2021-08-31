Еще один человек скончался после аварии в Шатковском районе

Количество погибших в результате ДТП в селе Покровское Шатковского района увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Мужчина 1976 года рождения стал еще одной жертвой пьяной аварии. Он скончался в больнице, получив переломы конечностей и множественные ушибы.

Напомним, что два человека погибли в ДТП, случившемся в Шатковском районе Нижегородской области сегодня утром, 30 августа. Ещё два человека госпитализированы.

Стало известно, что водитель легковушки въехал в дерево. Погибли мужчина и женщина – их личности устанавливаются. Два других человек госпитализированы в больницу, детей среди пострадавших нет.