Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 14:19

Еще один человек скончался после аварии в Шатковском районе

Число погибших в ДТП увеличилось до трех
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Количество погибших в результате ДТП в селе Покровское Шатковского района увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Мужчина 1976 года рождения стал еще одной жертвой пьяной аварии. Он скончался в больнице, получив переломы конечностей и множественные ушибы.

Напомним, что два человека погибли в ДТП, случившемся в Шатковском районе Нижегородской области сегодня утром, 30 августа. Ещё два человека госпитализированы.

Стало известно, что водитель легковушки въехал в дерево. Погибли мужчина и женщина – их личности устанавливаются. Два других человек госпитализированы в больницу, детей среди пострадавших нет.