Экспериментальная структурная разметка термопластиком появилась на участке Московского шоссе

Экспериментальную структурную разметку термопластиком нанесли на участке Московского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, участок Московского отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а качество работ лично проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам директора нижегородского ГУММиДа Андрея Левдикова, на участке длиной 4,2 км уложили два слоя дорожного покрытия, укрепили обочины, установили новые знаки, привели в порядок тротуары. На этом участке дорог уже появились семь автобусных павильонов.

- Если автомобилист по какой-то причине отвлекся от дороги и начал съезжать к обочине, он попадет колесом на структурную разметку и услышит характерный гул. Это сделано для повышения безопасности всех участников дорожного движения. Желтая осевая разметка лучше заметна при плохих погодных условиях. Посмотрим на результат этого эксперимента, будем мониторить аварийность на этом участке. Если результаты будут положительные, начнем применять желтую и структурную разметку там, где это необходимо, – заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде отремонтируют 26 дорог.

В этом году в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы 24 участка. Еще два удалось отремонтировать за счет сэкономленных на аукционах средств. На следующий год планы еще более глобальные – 26 участков дорог общей протяженностью 32,5 километра.