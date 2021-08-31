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Новости компаний31 августа 2021 13:28

Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

Оператор значительно улучшил показатели скорости мобильного интернета несмотря на возрастающую нагрузку на сеть
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Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

По данным независимого исследования, проведенного порталом iPhones, скорость мобильного интернета Билайн выросла за 2 года на 36%*. Вместе с этим, за прошедшие два года клиенты стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным компании, рост интернет-трафика по итогам 2 квартала 2021 года составил 65% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Во время пандемии клиенты стали чаще использовать видеосвязь, загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве. Компания анализирует тренды и запросы клиентов и заранее проводит необходимые работы. По итогам 1 полугодия общее количество базовых станций 4G выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении нескольких лет Билайн постоянно наращивает количество базовых станций, в итоге сеть 4G за 3,5 года увеличилась в 3 раза. Крупные инвестиции в сеть дают эффект, и скорость мобильного интернета растет параллельно с ростом потребления цифровых сервисов.

Интернет Билайн стал быстрее на треть

Рост скоростей передачи данных – это результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON (Self Optimized Networks)** в Казани и Уфе клиенты могут пользоваться надежной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. Технология внедрена уже в половине областей страны, и их количество будет увеличиваться.

Пропускную способность сети 4G также увеличило перераспределение частот и оптимизация работы сети. Благодаря проведенному рефармингу диапазона 1800 интернет-контент стал легче загружаться: фотографии, видеоролики, аудиотреки, web-страницы теперь еще быстрее попадают в смартфоны клиентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге, благоприятно влияющей на скорость перемещения. В 1-ом полугодии работы были выполнены в 16 филиалах, в том числе в Оренбургской и Пензенской областях, Тольятти, Саранске, Йошкар-Оле, Чебоксарах и других городах.

*Исследование проводилось среди 4 операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 01 июня 2021 по 22 июня 2021 г. Результаты исследования за 2021 год

**Self Optimized Network – самооптимизирумая сеть