Ликвидация 26-ти несанкционированных свалок началась в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Регоператор ООО «Нижэкология - НН» начал работы по ликвидации несанкционированных свалок в частном секторе Канавинского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации оператора, устранению подлежат 26 свалок общим объемом 1100 кубометров. Их необходимо полностью убрать в течение месяца.

Как отметила начальник отдела организации регионального государственного экологического надзора минэкологии в регионе Алла Майорова, сотрудники Министерства продолжают отслеживать состояние контейнерных площадок по всей Нижегородской области.

- Напоминаю, что складирование отходов за пределами контейнерной площадки является нарушением действующего законодательства, а ответственность за содержание земельного участка нормативном состоянии несет его собственник. Содержать контейнерную площадку, контейнеры и территорию вокруг в надлежащем виде обязан муниципалитет. Те же обязанности в отношении территории многоквартирных домов лежат на управляющих компаниях, -добавила она.

Важно, что хранить мусор, в том числе, отходы после спила деревьев разрешено только на специально отведенных местах. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.

Директор компании-оператора Андрей Паршин заметил, что в весенне-осенний период отходов на контейнерных площадках всегда больше. Причем часто встречаются отходы, не относящиеся к ТКО – строительный мусор, промышленные отходы, отходы объектов торговли.

Особое внимание уделяется крупногабаритному мусору – мебели, остаткам обоев итд. Такие отходы следует складировать в специально отгороженные отсеки.