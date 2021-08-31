Студент Мининского университета завоевал золото в Токио и побил мировой рекорд

Студент Мининского университета - легкоатлет из Дзержинска Дмитрий Сафронов выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он первым пришел к финишу на стометровке и побил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 11,39 секунды. Дмитрий выступал в классе Т35, где участвуют бегуны с нарушением координации.

Сам спортсмен признается, что победа на Паралимпиаде была его заветной мечтой:

- Я 9 лет ждал, чтобы поехать на соревнования такого уровня. Победа в Паралимпийских играх – это цель, детская мечта, к которой я планомерно двигался. Мне хотелось победить и доказать, что даже если ты родом из маленького города, можно быть самым быстрым в мире!

Дмитрий Сафронов - заслуженный мастер спорта России, чемпион Мира и Европы, представитель ССК «Титан». Родился в Дзержинске, спортом занимается с 13 лет - сначала играл в футбольной команде, а с 2011 года увлекся легкой атлетикой и отдал предпочтение именно этому виду спорта.

- Дима учится в нашем вузе на факультете физкультуры и спорта и уже завоевывал титулы чемпиона мира и Европы. Для полного набора не хватало только золота на Паралимпиаде, - прокомментировал в соцсети победу паралимпийца и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Поздравляем Диму и его преподавателей с победой! Гордимся, он настоящий боец!

Победа на Паралимпиаде была его заветной мечтой

Результаты: Легкая атлетика, мужчины, бег, 100 метров. Т35

1. Дмитрий Сафронов (Россия) — 11,39 (мировой рекорд)

2. Игорь Цветов (Украина) — 11,47

3. Артем Калашян (Россия) — 11,75

Фото: Паралимпийский комитет России