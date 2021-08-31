Суд прекратил спор по инвестпроекту бани на территории Лопатинского рынка

Арбитражный суд встал на сторону Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона в разбирательстве с инвестпроектом бани, которую планировали построить на месте Лопатинского рынка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

ООО «Дэнси» проиграло в арбитражном суде дело против Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. В январе 2021 года совет отменил решение инвестиционного совета при губернаторе от 2011 года, которым было одобрено инвестору проект по строительству оздоровительного комплекса с баней на улице Германа Лопатина. Компания-инвестор долго добивалась предоставления земельного участка на территории бывшего Лопатинского рынка между домами №2 и 6. Однако, ООО «Дэнси» не уложилась в поставленные сроки строительства объекта.

Компания обратилась в суд, так как посчитала отмену решения инвестсовета незаконной. Но суд прекратил разбирательство, на том основании, что Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве является коллегиальным совещательным органом и его решения носят рекомендательный характер, необязательный к исполнению.

Напомним, что проект IT-кампуса представили Михаилу Мишустину в Нижнем Новгороде.

Губернатор региона Глеб Никитин презентовал его председателю правительства России Михаилу Мишустину, который прибыл в столицу Приволжья для участия в форуме «Среда для жизни».

IT-кампус – это современный студенческий городок, на территории которого смогут проживать 5,4 тысячи студентов. Всего он рассчитан на организацию образовательного пространства для 7 тысяч учащихся и 550 преподавателей.