На Гребном канале появится экопарк с термами

На Гребном канале появится экопарк с термальным бассейном. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Так, строительство экопарка обойдется в 600 миллионов рублей и будет реализован к 2023 году. Архитектурный совет Нижегородской области утвердил концепцию, по которой будут развивать данную территорию. Проект ещё находится в стадии разработки: высотность зданий утвердили, а внешний вид отправили на доработку.

Инвестором в благоустройство выступит ООО «Экопарк — Нижний Новгород», учредителем которого является зарегистрированная на Кипре "Ска ассетс менеджмент лимитед". По проекту инвестор планирует построить гостиницу с коворкинг-центром, здание «Термы», а также здание бани, зону с уличным термальным и спортивным бассейнами, парковку. Рядом с экопарком обустроят три парковки на более чем 600 мест и зону для скейтбордистов.

Напомним, что станцию снеготаяния построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Так, работы проводят «Нижегородский водоканал» и администрация Нижнего Новгорода. Снегоплавильный пункт площадью 24,1 тысяч кв.м будет представлять собой комплекс зданий и сооружений. Он также будет состоять из административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, камеры снеготаяния, насосной станции для перекачки смеси сточных вод и талого стока в камеру НСА, а также трансформаторной подстанции. Производительность такой станции составит 7 тысяч кубометров в сутки.