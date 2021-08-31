ЛУКОЙЛ поддержал кстовский Фестиваль лета

27 августа 2021 г. город Кстово встречал большой Фестиваль лета. Красивый праздник нам привез «Поезд 800». Для детей и взрослых работали аниматоры и ростовые куклы, все желающие могли поучаствовать в веселых флешмобах и интересных мастер-классах.

Ярким аккордом фестиваля стало зажигательное выступление известной группы «FILATOV & KARAS». Оно прошло при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Среди зрителей равнодушных не было, каждую песню они встречали бурными аплодисментами.

Перед началом концерта кстовчан со сцены приветствовал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень, который пожелал кстовчанам прекрасного настроения и незабываемых впечатлений.

«Нижний Новгород отмечает 800-летие, и наш город сегодня тоже присоединился к юбилейным торжествам. Компании «ЛУКОЙЛ» в этом году исполняется 30 лет. Прекрасные поводы порадовать кстовчан концертом!»