Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний31 августа 2021 11:38

ЛУКОЙЛ поддержал кстовский Фестиваль лета

Среди зрителей равнодушных не было
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЛУКОЙЛ поддержал кстовский Фестиваль лета

ЛУКОЙЛ поддержал кстовский Фестиваль лета

27 августа 2021 г. город Кстово встречал большой Фестиваль лета. Красивый праздник нам привез «Поезд 800». Для детей и взрослых работали аниматоры и ростовые куклы, все желающие могли поучаствовать в веселых флешмобах и интересных мастер-классах.

Ярким аккордом фестиваля стало зажигательное выступление известной группы «FILATOV & KARAS». Оно прошло при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Среди зрителей равнодушных не было, каждую песню они встречали бурными аплодисментами.

Перед началом концерта кстовчан со сцены приветствовал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень, который пожелал кстовчанам прекрасного настроения и незабываемых впечатлений.

«Нижний Новгород отмечает 800-летие, и наш город сегодня тоже присоединился к юбилейным торжествам. Компании «ЛУКОЙЛ» в этом году исполняется 30 лет. Прекрасные поводы порадовать кстовчан концертом!»