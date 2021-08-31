В трех башнях Нижегородского кремля откроются музеи Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В трех башнях Нижегородского кремля откроются музеи. Торжественное открытие музеев в башнях Нижегородского кремля состоится 1 сентября 2021 года в 14.00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Для посещения откроются Никольская, Зачатьевская и Ивановская башни. В них разместятся тематические экспозиции.

В первом ярусе Ивановской башни постоянная расположится музейная экспозиция, посвященная подвигу народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Экспозиция музея откроется в обновленном виде – там представлены подлинные предметы XVII века, современные технологии и новое дизайнерское решения. Обновленный музей станет доступен для посетителей с особыми потребностями.

В Никольской башне на двух ярусах откроется постоянная выставка «Град в усть Оки». Выставка расскажет о начальном периоде истории города: о его первых жителях и их занятиях, о нижегородских князьях и о том, какую важную роль играл Нижний Новгород в истории страны. В создании экспозиции принимали участие лучшие архитекторы и скульпторы России.

В Зачатьевской башне откроется выставка «На лицевой стороне», на которой будут представлены нижегородские наличники. Все экспонаты собраны в течение последних 5 лет сотрудниками нижегородского музея-заповедника и лично генеральным директором НГИАМЗ Юрием Филипповым во время экспедиций по забытым деревням. Выставка будет работать до 8 ноября.

1 сентября, в день открытия выставок, вход в башни, так же, как и на кремлевскую стену, будет бесплатным. Со 2 сентября билеты на выставки в Ивановской и Никольской башне для школьников будет стоить 50 рублей, для льготных категорий (студентов, пенсионеров) – 70 рублей, взрослые билеты – 100 рублей.

Также можно будет приобрести единый билет на круговую прогулку по стене и выставки во всех башнях. Он будет действовать три дня. Для школьников он будет стоить 250 рублей, для льготных категорий граждан – 350 рублей, для взрослых – 500 рублей.

Также появятся в продаже разовые билеты на отдельные зоны стены.

Все выставки в башнях после открытия будут работать без выходных.