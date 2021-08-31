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Общество31 августа 2021 10:12

Долги нижегородского депутата Вадима Жука реструктуризируют

Общая сумма исковых требований составила более 137 млн рублей
Екатерина КУРГУЗОВА
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Долги нижегородского депутата Вадима Жука реструктуризируют по решению суда. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Арбитражный суд признал обоснованным заявление АО КБ «Ассоциация» о признании несостоятельным депутата Законодательного собрания Вадима Жука. Сейчас вводится процедура реструктуризации его долгов - заседание, где суд может принять решение о банкротстве Жука, состоится 16 декабря.

По информации в документе, член саморегулируемой организации «Дело» Татьяна Ваганова станет финансовым управляющим.

Напомним, что пять нижегородских депутатов попали в базу судебных приставов из-за долгов. Депутат Вадим Жук не погасил долги на общую сумму более 28 млн рублей.

Так, единоросс Вадим Жук не погасил долги на общую сумму более 28 миллионов рублей. Это и взятые ранее кредиты, и материальный ущерб в размере 19,9 миллиона рублей. На имущество депутата наложено 9 арестов, а еще имеется неоплаченная госпошлина, но исполнительное производство было прекращено.