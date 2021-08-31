Оборот оптовой торговли вырос на 14,5% в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородстат.

Так, оборот оптовой торговли за первые семь месяцев 2021 года составил 1,16 трлн рублей – это на 14,5% больше по сравнению с оборотом за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

В свою очередь, оборот розничной торговли достиг 487,1 млрд руб, по сравнению с прошлым годом он вырос на 6,2%,. На 96,7% приходятся торгующие организации и предпринимателями, работающими в стационарной торговой сети. А доля рынков составила 3,3%.

Напомним, что оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов. Нижегородстат подвел итоги за семь месяцев 2018 года.

Также Нижегородстат подсчитал среднесписочную численность работающих. И оказалось, что в этом году их численность увеличилась. Общее количество составило 1151,8 тысяч человек (по полному кругу организаций), в том числе 793,8 тысяч человек на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций увеличилась на 10,7 тысяч человек, а по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, увеличилась на 5,4 тысячи человек.