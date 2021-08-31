АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело экологическую акцию в Нижнем Новгороде. Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» организовало сбор мусора в прибрежной зоне Силикатного озера в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции «45 добрых дел», приуроченной к празднованию 45-летию предприятия.

Экологическая акция - социальный проект, организованный АО «Транснефть–Верхняя Волга», цель которого - привлечь внимание общественности к проблемам экологии и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

24 волонтёра Центра промышленной автоматизации - филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга» - организовали сбор мусора, стекла, бытовых отходов, а также уборку берега озера от сухостоя и травы. На территории правобережной части Силикатного озера они собрали свыше 1100 пластиковых, стеклянных, алюминиевых банок и бутылок, более 170 пластиковых контейнеров и тетрапак-упаковки, а также средства индивидуальной гигиены, стекло и целлофан. Всего было вывезено 65 мешков мусора.

Являясь социально-ответственной компанией АО «Транснефть – Верхняя Волга», на постоянной основе вкладывает значительные силы и средства в развитие объектов региональной инфраструктуры. Предприятие оказывает благотворительную помощь детским садам, ветеранским организациям, учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В год празднования 45-летия предприятие реализует дополнительные тематические благотворительные и волонтерские проекты, в том числе, большое внимание уделяется поддержке экологических программ и проектов в области безопасности окружающей среды.