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Общество31 августа 2021 8:56

Монументальное панно на улице Рождественской отреставрируют в 2021 году

В восстановлении триптиха примет участие его автор Владимир Арискин
Валерия МУРОМЦЕВА
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Монументальное панно, расположенное на стене дома №49 по улице Рождественской, отреставрируют в 2021 году. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Панно «Связь времен – прошлое и настоящее нижегородцев» было выполнено на фасаде дома купца Мичурина к 70-летию Октябрьской революции. На триптихе изображены проводы горьковчан на Великую Отечественную войну, центральная часть посвящена образу Матери-Родины, правая часть – мирной жизни и созидательного труда. Внизу расположены символы Нижнего Новгорода, эмблемы машиностроительной и судостроительной промышленности.

В реставрации панно примет участие его автор, нижегородский художник-монументалист, член Союза художников России Владимир Арискин. Специалисты устранят загрязнения, восстановят утраченные элементы, вернут композиции рисунок и цвет.