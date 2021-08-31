Монументальное панно на улице Рождественской отреставрируют в 2021 году

Монументальное панно, расположенное на стене дома №49 по улице Рождественской, отреставрируют в 2021 году. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Панно «Связь времен – прошлое и настоящее нижегородцев» было выполнено на фасаде дома купца Мичурина к 70-летию Октябрьской революции. На триптихе изображены проводы горьковчан на Великую Отечественную войну, центральная часть посвящена образу Матери-Родины, правая часть – мирной жизни и созидательного труда. Внизу расположены символы Нижнего Новгорода, эмблемы машиностроительной и судостроительной промышленности.

В реставрации панно примет участие его автор, нижегородский художник-монументалист, член Союза художников России Владимир Арискин. Специалисты устранят загрязнения, восстановят утраченные элементы, вернут композиции рисунок и цвет.