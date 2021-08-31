Свет и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 31 августа

Электроэнергию и горячую воду отключат в трех района Нижнего Новгорода в связи с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Отключения пройдут в Автозаводском, Канавинском и Сормовском районах, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, с 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов №25 по улице Веденяпина и №№ 35 и 37 по улице Фучика на Автозаводе.

В Канавинском районе с 10:00 до 14:00 не будет света в домах №№ 51, 53, 55, 59, 61 по улице Гордеевской.

В Сормовском районе на проспекте Кораблестроителей в домах № 35 и 37 отключат горячую воду – ее не будет с 9:00 до 14:00.