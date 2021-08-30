Полосу для общественного транспорта продлят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет продлена от Медицинской до Студенческой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, добавив, что её обустройство уже завершается. Ранее полоса действовала только на участке от микрорайона "Щербинки-2" до Мызы.
– На данный момент практически полностью нанесена соответствующая дорожная разметка и остаётся установить необходимые дорожные знаки, – уточнили в департаменте.
В том числе на проспекте Гагарина подходит к концу капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Выделенные полосы для общественного транспорта уже заработали ранее на улице Советской и Окском съезде в Нижнем Новгороде.
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