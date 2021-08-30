Захар Прилепин: "От столицы химии – к городу инженерных решений". ФОТО: Нижегородское отделение ОНФ

Концепцию развития города Дзержинска Нижегородской области представил член исполкома Общероссийского национального фронта (ОНФ) и писатель Захар Прилепин вместе со своей командой на встрече с городской общественностью. Ранее его проект уже обсудили на Российской креативной неделе в Москве. Подход Захара Прилепина, который, кстати, родом из города химиков, поддержали один из создателей русского урбанизма Сергей Капков и московские архитекторы. Теперь черёд самих дзержинцев определить пригодность проекта.

Одобрение губернатора Нижегородской области и мэра Дзержинска концепция Захара Прилепина уже получила.

– В Дзержинске, на мой взгляд, есть вещи, не в полной мере раскрытые и реализованные с точки зрения позиционирования города, – заявил Захар Прилепин. – Главное, чтобы в проекте был отражён трудовой подвиг рабочих, инженеров, всех, кто строил нашу великую страну и мой родной Дзержинск. Вот есть, скажем, представление о Нижнем Новгороде как о купеческом городе. Это подчёркивается в архитектуре, в названии улиц, в городской скульптуре. А есть Дзержинск как парный противовес. Здесь история великого советского спецпроекта, сталинская архитектура. Наш проект с одной стороны консервативный, с другой – обращён в 21-ый век. И, конечно, реализовывать его мы будем только в диалоге с общественностью, с мэрией и с жителями города.

Отмечено, что преобразование образа Дзержинска будет опираться на три символа города: чудо инженерной мысли Шуховскую башню, архитектуру сталинского ампира вроде Дома со шпилем и саму химическую промышленность, широко представленную в городе.

– Вместе с тем предлагается внести новшества в смысловой ценностный центр Дзержинска. Именно это, по мнению команды ОНФ, поможет придать новый импульс развитию города, – озвучила команда Захара Прилепина. – Это могут быть памятники рабочим, инженерам и учёным Дзержинска, а также скульптуры знаменитых дзержинцев, которые смогут оживить так называемый интеллектуальный туризм. Это привлечёт в город тех, кто захочет побывать на малой Родине, например, киноактрисы Изольды Извицкой, писателя Эдуарда Лимонова, музыканта Сергея Чигракова (Чиж) или Алексея Хрынова (Полковник).

С помощью световой инсталляции предложено восстановить утерянную башню-близнеца инженера Шухова. Это в том числе привлечёт больше туристов на дзержинскую землю.

Переформатировать планируется и наболевшую тему экологии в Дзержинске: сделать её привлекательной, а не токсичной.

– От использования при благоустройстве общественных территорий кубов с элементами периодической системы Менделеева до позиционирования города как места притяжения всевозможных экологических форумов. Так, например, проводить здесь ежегодные форумы ЭкоПром и ЭкоБиеналле.

Команда Захара Прилепина ждёт обратную связь от дзержинцев для организации общественных слушаний. Презентацию проекта можно увидеть здесь. Сбор предложений принимается по адресу электронной почты dzerzhinsk100@yandex.ru .