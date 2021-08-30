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Новости компаний30 августа 2021 17:00

Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

Акцию «Дети вместо цветов» фонд проводит ежегодно с 2015 года
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Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

Билайн второй год подряд поддерживает благотворительную акцию фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Дом с маяком» - «Дети вместо цветов», которая проводится в преддверии Дня Знаний. Компания предоставила горячую линию для участников по номеру 8-903-162-88-81, которая работает на основе технологии облачной АТС. Заявки принимаются с 8.00 до 20.00.

Участникам акции предлагают купить один общий букет учителю на 1 сентября вместо множества отдельных - а сэкономленные средства перевести в пользу неизлечимо больных детей. Собранные средства пойдут на приобретение аппаратов для дыхания, лекарств, специального питания и других вещей, необходимых подопечным фондов “Вера” и “Дом с маяком”.

Например, на сэкономленных деньги от 38 букетов* фонд «Вера» сможет приобрести 1 пульсоксиметр, аппарат для измерения кислорода в крови, а еще на 10 букетов можно приобрести набор датчиков к нему.

Акцию «Дети вместо цветов» фонд проводит ежегодно с 2015 года. В ней принимают участие тысячи школьников из разных стран. В разные годы ее поддерживали такие известные люди, как Иван Ургант, Вера Брежнева, певица Монеточка и многие другие.

Софья Иванова, Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн:

«Билайн сотрудничает с фондом помощи хосписам «Вера» уже много лет. Помимо поддержки сезонной акции ко Дню Знаний, мы также обеспечиваем бесплатную связь на горячей линии по паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов и их родственников, которая работает уже более 5 лет.

Мы гордимся, что при нашем участии есть возможность помочь неизлечимо больным детям, которые находятся на попечении фонда».

Нюта Федермессер, Учредитель и член Управляющего совета благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»:

«В прошлый пандемии ныи непростой год эта акция принесла нам более 33 миллионов рублей. А сотни семеи с неизлечимо больными детьми, которые несмотря на беду, благодаря тысячам школьников, могли поверить, что нам не все равно. Что нам есть до них дело, они не одни даже в трудное время, и что мы думаем и помним о них, потому что чужих детеи не бывает».

Узнать об акции «Дети вместо цветов» подробнее можно на сайте фонда «Вера».

*из расчета фонда 1 букет – 350 руб.