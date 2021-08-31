Нижегородские студенты провели «Зарядку чемпионов» в парке им. Пушкина

Активисты клуба смешанных единоборств «Честь» организовали утреннюю "Зарядку чемпиона".

Активисты клуба смешанных единоборств «Честь» организовали утреннюю "Зарядку чемпиона".

26 августа на спортплощадке парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина прошла утренняя зарядка, участниками которой стали более 30 студентов вузов и ссузов Нижнего Новгорода. Тренером выступал мастер спорта по спортивному и боевому самбо Михаил Тимохин.

В рамках зарядки были изучены несколько видов развивающих упражнений на координацию, ловкость и силу. Также среди команд девушек и юношей были проведены личные соревнования, по результату которых лучших участников наградили памятными подарками.

«Благодарю клуб смешанных единоборств «Честь» за потрясающую и продуктивную тренировку на открытой площадке, буду с удовольствием ждать следующих мероприятий и мастер-классов, принять участие смогут все желающие, проверьте, это того стоит» - поделилась своим впечатлением участница зарядки.

В рамках зарядки были изучены несколько видов развивающих упражнений на координацию, ловкость и силу.

Видео о том, как прошла утренняя "Зарядка чемпиона", можно посмотреть в социальных сетях Клуба смешанных единоборств "Честь":

Vk https://vk.com/bk_chest.niuranepa

Inst https://www.instagram.com/bk_chest.niuranepa/