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Новости компаний31 августа 2021 9:05

Нижегородские студенты провели «Зарядку чемпионов» в парке им. Пушкина

Мероприятие прошло под руководством тренера Михаила Тимохина
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Активисты клуба смешанных единоборств «Честь» организовали утреннюю "Зарядку чемпиона".

Активисты клуба смешанных единоборств «Честь» организовали утреннюю "Зарядку чемпиона".

Активисты клуба смешанных единоборств «Честь» организовали утреннюю "Зарядку чемпиона".

26 августа на спортплощадке парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина прошла утренняя зарядка, участниками которой стали более 30 студентов вузов и ссузов Нижнего Новгорода. Тренером выступал мастер спорта по спортивному и боевому самбо Михаил Тимохин.

В рамках зарядки были изучены несколько видов развивающих упражнений на координацию, ловкость и силу. Также среди команд девушек и юношей были проведены личные соревнования, по результату которых лучших участников наградили памятными подарками.

«Благодарю клуб смешанных единоборств «Честь» за потрясающую и продуктивную тренировку на открытой площадке, буду с удовольствием ждать следующих мероприятий и мастер-классов, принять участие смогут все желающие, проверьте, это того стоит» - поделилась своим впечатлением участница зарядки.

В рамках зарядки были изучены несколько видов развивающих упражнений на координацию, ловкость и силу.

В рамках зарядки были изучены несколько видов развивающих упражнений на координацию, ловкость и силу.

Видео о том, как прошла утренняя "Зарядка чемпиона", можно посмотреть в социальных сетях Клуба смешанных единоборств "Честь":

Vk https://vk.com/bk_chest.niuranepa

Inst https://www.instagram.com/bk_chest.niuranepa/