Панно с пловцом на стене автозаводского бассейна "Чайка" отреставрировали за месяц

Панно с пловцом автозаводского бассейна "Чайка" отреставрировали за месяц. ФОТО: https://vk.com/alexander.kazarin

Изуродованное ранее пано с изображением пловца на стене бассейна "Чайка" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода восстановили за месяц. Об этом сообщил директор нижегородской школы дизайна Александр Казарин на своей странице ВКонтакте.

– Нами отреставрирована сохранившаяся часть мозаики (нижняя часть), очищены все наслоения и восстановлена верхняя часть, которая была полностью утрачена, – пишет Александр. – Восстанавливать пришлось без оригинальных эскизов или качественных архивных фотографий, опираясь только на стилистическое решение сохранившейся части.

Он также объяснил, почему реставрация заняла месяц: много времени пришлось потратить на консервацию фрагментов, которые сохранились очень плохо, а также на подгонку кусочков цветной смальты там, где она раскололась или выпала.

– Я очень надеюсь, что случай с "Пловцом" станет примером того, как можно сохранять, а не уничтожать имеющиеся у нас в городе старые произведения искусства (мозаики, сграффито, рельефы и прочее). Их у нас много. Своеобразие города, его привлекательность для горожан и туристов как раз и складываются из таких объектов, – заключил Александр Казарин.

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