Названы врачи, самые востребованные у нижегородских пациентов в рамках акции «Волна здоровья»

В Нижнем Новгороде все готово для встречи теплохода с врачами на борту. Фото: Предоставлено организаторами

Самыми востребованными специалистами у маленьких пациентов в Нижнем Новгороде в рамках предстоящей акции «Волна здоровья» стали кардиологи, эндокринологи и ортопеды. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Карпова в ходе пресс-конференции 30 августа.

Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Волна здоровья» 13 сентября: в этот день в столицу Приволжья прибудет теплоход с лучшими специалистами столичных медицинских центров, а также необходимым оборудованием.

- Списки пациентов уже готовы – как на теплоход, так и в медицинские учреждения. Наиболее востребованные специалисты – это кардиологи, эндокринологи и ортопеды, - заявила Галина Карпова.

По ее словам, акция в Нижнем Новгороде будет организована «на высшем уровне». - Будет организован подход к теплоходу, объезд специалистов на точки приема в медицинские учреждения, а также конференция на базе ПИМУ под председательством министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова и ректора университета Николая Карякина, - уточнила Карпова.

Акция в Нижнем Новгороде будет организована с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, которые ведомство озвучит после оценки эпидемиологической ситуации.

Напомним, всероссийская акция «Волна здоровья» проходит при поддержке Минздрава России уже 15-й раз. Суть ее заключается в том, что врачи путешествуют по рекам на теплоходе и останавливаются в разных городах, где ведут прием маленьких пациентов.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.