Двое погибли и двое пострадали в ДТП в Шатковском районе утром 30 августа

Два человека погибли в ДТП, случившемся в Шатковском районе Нижегородской области сегодня утром, 30 августа. Ещё два человека госпитализированы. Данными о трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о происшествии на дороге поступило в дежурную часть в 05:00. Сотрудники служб экстренного реагирования выехали к месту: посёлок Покровка Шатсковского района.

Стало известно, что водитель легковушки въехал в дерево. Погибли мужчина и женщина – их личности устанавливаются. Два других человек госпитализированы в больницу, детей среди пострадавших нет.

Иные сведения о случившемся официальные источники пока не сообщают, в частности об обстоятельствах и причинах трагедии.

Расследование продолжается.

Напомним, за сегодняшний день это второе ДТП со смертельным исходом.

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