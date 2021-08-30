Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кстовском районе 30 августа

Один человек погиб и ещё двое пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области сегодня ночью, 30 августа. Сведениями о трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, сообщение о происшествии на дороге поступило в дежурную часть в 02:45. Сотрудники служб экстренного реагирования выехали к месту: 5 километр трассы "Работки – Большое Мурашкино" в Кстовском районе.
Сообщается, что водитель легковушки вылетел в кювет, в результате чего один человек погиб – его личность ещё не установлена. Двое других пострадали. Один из пострадавших госпитализирован.
Иные подробности официальные источники пока не предоставляют, в частности об обстоятельствах и причинах трагедии.
Расследование продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!