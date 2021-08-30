Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кстовском районе 30 августа

Один человек погиб и ещё двое пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области сегодня ночью, 30 августа. Сведениями о трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на дороге поступило в дежурную часть в 02:45. Сотрудники служб экстренного реагирования выехали к месту: 5 километр трассы "Работки – Большое Мурашкино" в Кстовском районе.

Сообщается, что водитель легковушки вылетел в кювет, в результате чего один человек погиб – его личность ещё не установлена. Двое других пострадали. Один из пострадавших госпитализирован.

Иные подробности официальные источники пока не предоставляют, в частности об обстоятельствах и причинах трагедии.

Расследование продолжается.

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