Белый сад в 2022 году создадут в сквере на улице Березовской

В 2022 году в сквере на улице Березовской в Нижнем Новгороде планируется создать белый сад. Там будут высажены кустарники, цветущие белыми цветами, и установлены малые архитектурные формы белого цвета. Все они должны гармонировать с белыми березами. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Благоустройство сквера планируется провести в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь будет обновлена дорожно-тропиночная сеть, установлены новые лавочки, урны и светильники. В центре сквера планируется установить перголу с качелями для взрослых и детей.

- Пространство сложное. В сквере достаточно большая санитарно-защитная зона, которая имеет особый режим использования, - рассказала ландшафтный архитектор Ольга Кузнецова. Все это накладывает на проект особые ограничения. Дорожки спроектированы по существующим транзитам и будут иметь бесшовное покрытие из брусчатки для удобства перемещения всех групп населения.