Инвестиции в нижегородские моногорода выросли на 23,5%

В первом полугодии 2021 года в экономику 12 моногородов Нижегородской области было привлечено 15,6 миллиардов рублей инвестиций. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 23,5%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Улучшение инвестиционного климата в моногородах региона происходит параллельно с развитием городской инфраструктуры, поддержкой предпринимательства и занятости населения. В этом вопросе важен комплексный подход, – отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что в этих моногородах реализуются такие крупные проекты, как производство бесшовных труб и развитие дивизиона нефтегазопроводных труб АО «ВМЗ» в Выксе, строительство ткацко-отделочной фабрики полного цикла ООО «Первая ткацкая фабрика» в Володарске.

Напомним, общий объем инвестиций в основной капитал всех нижегородских предприятий в первом полугодии вырос на 26,8% в сопоставимых ценах и составил 130,1 млрд рублей.