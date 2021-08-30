Педагогическая конференция прошла в Дзержинске в преддверии нового учебного года

27 августа во Дворце детского творчества состоялась ежегодная городская педагогическая конференция, посвященная началу нового учебного года. Ее участниками стали руководители и педагоги школ и детских садов, депутат Государственной думы РФ Вадим Булавинов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава города Иван Носков, председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева и ее заместитель Александр Парамонов, а также начальник отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

В начале встречи трем педагогам были вручены ведомственные награды Министерства просвещения РФ. Учителю школы № 27 Любови Дранишниковой было присвоено почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования», заместителю Центра экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения Ольге Алексеенко и заместителю директора школы № 2 Елене Яковлевой были вручены нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».

Более 20 педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования получили Почетные грамоты Министерства просвещения РФ, а 12 учреждений, среди которых школы №№ 1, 2, 6, 7, 24 и 27 и детские сады №№ 58, 82, 108, 124, 145 и 146 – благодарственные письма администрации города Дзержинска за качественную подготовку к новому учебному году.

«Через несколько дней школы откроют двери для учеников. Заполненные классы, перемены, оценки – всё это снова наполнит жизнь учителей на весь предстоящий учебный год. Кто-то из воспитанников впервые сядет за парты, а кому-то уже предстоит активная подготовка к ЕГЭ. Все эти ребята – это наше будущее, наше богатство. И все они – в руках учителей. Уверен, что авторитет преподавателя должен быть беспрекословным как для учеников, так для их родителей. Во многом от учителей зависит, какими будут наши дети», - сказал депутат Государственной думы РФ Вадим Булавинов.

«Высокий уровень образования в дзержинских школах подтверждается достойными результатами экзаменов и количеством завоеванных наград. Всего этого удалось достичь за счет безупречной работы педагогического состава в сочетании с мерами поддержки, которые в настоящее время оказываются как со стороны города, так и со стороны региона, страны. Конечно, все мы хотим, чтобы наши дети тянулись к знаниям, учились с удовольствием и в будущем становились специалистами высокого класса. Мы обязательно справимся с этой задачей, если будем продолжать слаженную системную работу, основанную на принципах взаимопонимания», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В этом учебном году в 37 школ Дзержинска отправятся 22 тысячи детей, среди которых 2,5 тысячи первоклассников. В 71 детский сад в этом году придут 11 тысяч маленьких жителей Дзержинска.

«Каждый из вас вносит в жизнь детей не меньше, чем родители, а иногда – даже больше. Вы знаете, как раскрыть способности любого ребенка, умеете ответить на любой детский вопрос и отдаете свои силы и время, чтобы наши дети были самыми умными и талантливыми и чтобы им было комфортно. Это особо проявилось в сложные дни дистанционного обучения, работы дежурных групп наших детских садов в период пандемии коронавирусной инфекции. Неравнодушие – главное качество в каждом из вас, дорогие учителя и воспитатели. В преддверии нового учебного года желаю вам здоровья, вдохновения, новых успехов и осуществления всех планов!» - сказал глава города Иван Носков.

Во время конференции педагоги вспомнили результаты прошлого учебного года, подвели итоги летней ремонтной кампании в своих учреждениях и обсудили актуальные вопросы воспитания и образования детей, а также новые подходы к педагогической работе.

«Дзержинские педагоги используют лучшие практики прошлых лет, сочетая их с новейшими методиками. Думаю, благодаря именно такому подходу школьники ежегодно демонстрируют не только отличные знания по предметам, но и способность быстро обучаться всему новому. В наше время информационных технологий это очень важный навык», - отметил заместитель председателя Думы города Дзержинска Александр Парамонов.

Кроме этого, на прошлой неделе заместитель главы города, директор департамента образования Ольга Палеева приняла участие в нижегородском областном педагогическом форуме «Современные приоритеты региональной системы воспитания: новые возможности и управление изменениями», почетным гостем которого стал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Участники форума обсудили развитие лучших воспитательных практик в системе образования и познакомились с проектом «Навигаторы детства».