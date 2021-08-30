Архитектурную концепцию 2-й очереди ЖК "Симфония Нижнего" одобрил архитектурный совет. ФОТО: ГК "Столица Нижний"

Архитектурный совет Нижегородской области одобрил архитектурную концепцию второй очереди жилого комплекса "Симфония Нижнего". Об этом информирует пресс-служба ГК "Столица Нижний".

Вторая очередь строительства ЖК "Симфония Нижнего" предполагает размещение зданий в границах улиц Максима Горького, Новой и Ильинской. Согласно проекту, это будут три отдельно стоящих дома с общей подземной одноярусной автостоянкой. Первые этажи займут помещения общественного назначения, этажи выше – жилые квартиры.

– Всего здесь будет 146 квартир, включая двухуровневые квартиры на верхних этажах и квартиры с террасами. Высота стандартных квартир – до трёх метров, – рассказали в "Столице Нижний". – В доме предусмотрено панорамное и витражное остекление. В представленной архитектурной концепции предложены трёхслойные наружные стены зданий с лицевым слоем из клинкерного кирпича.

Проект также предусматривает лифты, ведущие прямо до подземной стоянки.

– Здания спроектированы с переменной этажностью (от 4-5 до 9 этажей) таким образом, чтобы композиционно вписать их в окружающую современную и историческую архитектуру, – добавили в компании.

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