Коммунальный мусор хотят сжигать в Нижнем Новгороде плазмотроном

Установку с плазмотроном хотят испытать на территории Нижнего Новгорода до конца текущего года. Такое заявление сделал гендиректор исследовательского центра имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков в разговоре с ТАСС.

По его словам, такие установки могут быть использованы для утилизации особо опасных отходов.

- Мы разработали плазмотроны, сейчас проводим работы по созданию небольшой установки, которая позволит обезвреживать и утилизировать опасные отходы коммунального сектора и отходы производств. К концу года мы планируем показать наши возможности по сжиганию особо опасных агрессивных бытовых отходов, - заметил Кошлаков.

Он добавил, когда работы по созданию установки будут завершены, Центр будет более активно взаимодействовать с городскими властями по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что ликвидация несанкционированных свалок стартовала в Дзержинске.