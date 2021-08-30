Магнитную бурю могут ощутить нижегородцы 30 августа

Неблагоприятная геомагнитная обстановка ожидается в Нижегородской области в понедельник, 30 августа.

По данным портала Гисметео в период с 12:00 до 18:00 ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, а в период с 18:00 до 21:00 – слабая магнитная буря с индексом 5 баллов. После 21:00 геомагнитная обстановка нормализуется.

Еще одна магнитная буря возможна в среду, 1 сентября, в утренние часы.

Отметим, что сильные возмущения геомагнитного поля в некоторых случаях могут привести к сбоям в работе электронного оборудования и радиосвязи, а также могут отразиться на самочувствии некоторых людей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ожидается холодная и дождливая погода.