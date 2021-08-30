Свет, холодную и горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 30 августа

Свет, горячую и холодную воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 30 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 08:00 до 16:00 света не будет в домах № 10,10/1 по улице Нахимова.

Канавинский район:

С 14:00 до 21:00 без холодной воды останутся жильцы домов № 4,2,6А по улице Айвазовского.

Советский район:

С 09:00 до 16:00 горячая вода отключена в доме № 4 по проспекту Гагарина.

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