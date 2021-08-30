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Происшествия30 августа 2021 9:05

Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Арзамасом 28 августа

Там столкнулись сразу пять машин
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Сразу пять машин стали участниками массовой аварии в Арзамасском районе 28 августа. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На 76 километре трассы Р-158 произошло столкновение пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе двое детей, погибших нет. Госпитализирован один человек, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту произошедшего.

- По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.