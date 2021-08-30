Соцсети: Ребенок на самокате сбил хирурга в Нижнем Новгороде

Очередной инцидент, связанный с самокатами, произошел в Нижнем Новгороде. На этот раз жертвой обстоятельств стала врач-хирург, которую сбил ребенок, ехавший на двухколесном транспорте.

Как сообщается в группе «Регион 52» соцсети ВКонтакте, это произошло в минувшую пятницу, 27 августа в Автозаводском районе, в ЖК «Молодежный» около озера. Медик шла по своим делам, как вдруг сзади на нее налетел юный самокатчик. Женщина упала.

- Получила травмы. Личность ребенка и его родителей установить не удалось, сбежали в сторону Мончегорья, даже не помогли подняться и вызвать скорую. Я в состоянии болевого шока заснять их милые лица тоже не сообразила, — написала медик.

Сообщается, что в результате у врача диагностировали перелом пальца, синяки и ссадины.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области с просьбой подтвердить информацию о произошедшем инциденте.

Напомним, не так давно в Нижнем Новгороде школьница попала в реанимацию, упав во время поездки на электросамокате. А 26 августа на Покровке серьезно травмировался 25-летний молодой человек на самокате, помощь ему оказывал сам министр здравоохранения региона, который проезжал в тот момент мимо.