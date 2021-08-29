Константин Ивлев заявил о создании детского кулинарного лагеря на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде

Шеф-повар и шоумен Константин Ивлев поделился планами по созданию первого в России детского кулинарного лагеря во время гастрофестиваля "Да, шеф!", который проходит в эти выходные, 28 и 29 августа, в Нижнем Новгороде. О задумке Константина сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу Российского движения школьников.

– Если есть у детей желание готовить, то почему бы не помочь им развить этот интерес и погрузить его в эту отрасль?! Мы ведь должны готовить детей к будущей взрослой жизни. Даже если профессиональными поварами они не станут, они смогут уверенно готовить, – заявил Константин Ивлев.

Более того, он предложил создать пришкольные кулинарные отряды, где дети смогут практиковаться в приготовлении блюд прямо в стенах школы.

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