117,5 млн рублей выплатят богородские предприятия за загрязнение реки Рязанки

Богородские предприятия выплатят 117,5 миллиона рублей в сумме за загрязнение реки Рязанки. Соответствующее решение о компенсации ущерба вынес суд 27 августа 2021 года.

Изначально иск о взыскании вреда, причинённого реке Рязанке сбросом неочищенных сточных вод, был подан Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой. Ответчиками по делу выступали ООО "Транзит", АО им. А.Ю. Юргенса, ООО "Караван-СК" и ООО "Патриот".

Дело рассматривалось больше года, в процессе активно участвовало министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Итоги рассмотрения: ООО "Транзит" выплатит более 60,9 миллиона рублей, каждое из оставшихся предприятий – более 18,8 миллиона рублей. Вопрос приостановления деятельности ООО "Патриот" будет рассматриваться в ближайшее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!