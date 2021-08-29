Ярмарки вакансий пройдут в районах Нижегородской области в сентябре

Ярмарки вакансий для граждан в поиске работы пройдут в районах Нижегородской области в ближайшем сентябре. Собеседования с работодателями смогут пройти жители Сокольского, Семёновского районов и других муниципалитетов. Сведениями на этот счёт поделились в областном правительстве.
Дата и район проведения ярмарки вакансий:
8 сентября – Ковернинский отдел Городецкого центра занятости населения;
9 сентября – Вознесенский центр занятости населения;
10 сентября – Семёновский центр занятости населения;
15 сентября – Сергачский и Шахунский центры занятости населения;
17 сентября – Сокольский отдел Городецкого центра занятости населения.
Специалисты центров помогут в поиске работы: предоставят информацию о положении дел на рынке труда, об услугах центра занятости, о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, ознакомят с банком вакансий.
– Граждане, посетившие ярмарки вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости, – подытожили в правительстве.
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