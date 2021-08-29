Глеб Никитин посетил фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе. ФОТО: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил фестиваль новой культуры "Арт-Овраг" в городе Выксе вчера, 28 августа, где увидел премьеру музыкального перфоманса "Триоратория: 3 архитектора, 3 композитора, 3 хора" и спектакль "Он в Аргентине".

В том числе глава региона заехал в школу №8 городского округа города Выкса. В рамках фестиваля в ней организовали творческие мастер-классы.

– "Выкса |Арт-Овраг" – одно из самых ярких культурных событий не только Нижегородской области, но и всей России, – отметил Глеб Никитин. – В этот раз фестиваль стал ярким аккордом уходящего лета, сделав ещё богаче юбилейный для Нижнего Новгорода год. На примере Выксы мы знаем, что яркие проекты в сфере культуры и благоустройства могут реализовываться не только в областном центре. Ещё раз благодарю организаторов и желаю, чтобы вторая часть фестиваля в сентябре была не менее успешной.

В сентябре выксунский "Арт-Овраг" повторится в период с 24 по 26 сентября.

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