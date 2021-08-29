У 404 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 29 августа, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 404 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 155 231 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 505 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 142 201 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 20 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 5 784.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова фиксируется снижение.

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