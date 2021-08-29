Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП в Воскресенском районе. ФОТО: ГУ МВД России по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, случившегося в Воскресенском районе 27 августа, в результате которого погибли родители полуторамесячного ребёнка. Супругам было 23 и 26 лет. Младенец доставлен в больницу.

– Проведение проверки поручено прокурору Воскресенского района, которому предстоит установить причины происшествия и дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, – пояснили в ведомстве. – По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, в том числе в медучреждение доставили водителя и двух детей восьми и шести лет из второго автомобиля-участника ДТП. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших.

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