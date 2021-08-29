Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Воскресенском районе, где погибли родители полуторамесячного ребёнка. ФОТО: ГУ МВД России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области, случившегося 27 августа, где погибли родители полуторамесячного ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По обновлённой информации ведомства, сообщение о трагедии поступило в дежурную часть в 15:07 27 августа от очевидцев. ДТП случилось на 128 километре трассы "Поветлужье" (Нижний Новгород – Йошкар Ола). 33-летний водитель "Шевроле" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мицубиси".

Погибли водитель и пассажир "Мицубиси" – родители полуторамесячного мальчика, которой в момент аварии также находился в машине. Девушке было 23 года, её супругу – 26. Ребёнок доставлен в больницу.

В том числе пострадали водитель и двое детей восьми и шести лет в автомобиле "Шевроле". Всех троих также доставили в медучреждение.

Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Расследование продолжается.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов рассказывал о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Воскресенском районе.

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