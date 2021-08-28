Бригады скорой помощи дежурят в районе пожарной опасности рядом с Саровом

Дополнительные бригады скорой помощи круглосуточно дежурят в районе пожарной опасности вблизи Сарова. Об этом сообщает заместитель главы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, бригады скорой помощи работают посменно — через 6 часов. Местному населению и личному составу спасателей оказывают необходимую помощь: проводят осмотры врачей, исследования — анализы, рентген и флюорография, УЗИ.

- При необходимости медицинские работники также тестируют личный состав на коронавирус, — сообщает Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, известно, что 28 августа 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил поселок Стеклянный в городском округе городе Первомайске. Глава региона вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Дмитрием Красновым и главой местного самоуправления Еленой Лебедновой осмотрел территорию поселка, пострадавшую в результате пожара.

- На сегодняшний день на территории ЗАТО г. Саров действующих очагов горения нет. Осуществляются проливка и дотушивание. За сутки проложено 13 км минерализованных полос. За прошедшие сутки авиация из семи единиц, из которых пять – борта МЧС России, произвели более 100 сбросов – свыше 500 тонн воды, - сообщается в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

На территории Первомайска открытых очагов тоже нет (региональный Минлесхоз локализовал четыре очага), площадь, пройденная огнем, составляет около 400 га.

- Сейчас угрозы населенным пунктам нет. Пострадал поселок Стеклянный. Проводится работа по определению статуса пострадавших объектов, - также сообщил глава региона.