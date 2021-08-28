Стало известно состояние детей, пострадавших в ДТП в Воскресенском районе

Врачи стабилизировали состояние троих детей, пострадавших в ДТП в Воскресенском районе. Об этом замглавы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

По словам Мелика-Гусейнова, врачи провели все необходимые консультации и назначили лечение. Сейчас здоровью и жизни детей ничего не угрожает.

По словам главы нижегородского Минздрава Давида Мелика-Гусейнова, состояние всех пострадавших детей не вызывает у медиков опасений за их жизнь. Они получают поддерживающее лечение в стационарах.

В частности, врачи НОДКБ занимаются 8-летней девочкой и полуторамесячного мальчиком. В аварии девочка сломала ключицу, теперь ее будут оперировать. У 1,5-месячного младенца диагностировано сотрясение мозга, его лечат консервативно.

Еще один пострадавший в ДТП 6-летний мальчик находится в Семеновской ЦРБ, где доктора лечат переломы его ребер.

Ранее стало известно, что в ДТП погибли двое родителей полуторамесячного мальчика - 26-летний водитель и пассажир - его 23-летняя супруга из «Mitsubishi» скончались на месте. Ребенка сразу доставили в больницу.

В результате ДТП в автомобиле «Shevrolet» пострадали водитель и пассажиры: 8-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети также были госпитализированы.

Напомним, что два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Воскресенском районе. Среди них было трое детей, в том числе новорожденный.