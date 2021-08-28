Лучшие районные центры «Мой бизнес» выбрали в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Победителей наградил заместитель губернатора региона Андрей Саносян в ходе обучающего мероприятия для сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства «Школа-интенсив».

- Обмен успешными практиками очень важен для развития инфраструктуры поддержки предпринимательства. Это позволяет повысить качество оказываемых центрами услуг в муниципальных районах и городских округах. На федеральном уровне успешные кейсы поддержки бизнеса консолидирует и тиражирует Агентство стратегических инициатив. Думаю, нижегородский опыт окажется полезным для других регионов и будет успешно использоваться, - рассказал Андрей Саносян.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, отбор лучших районных центров «Мой бизнес» проводился в нескольких номинациях.

- Мы разработали программу «От идеи до бизнеса», в рамках которой помогаем самозанятым составить бизнес-планы, развить свое дело и достичь целей. В этом году мы помогли самозанятым сформировать 88 бизнес-планов, необходимых для получения социальных контрактов, благодаря чему они смогли привлечь около 22 миллионов рублей на развитие своего дела. Наша задача - работать на перспективу, чтобы самозанятые района расширяли свои компании, регистрировались как ИП и ООО, создавали новые рабочие места, - подчеркнула руководитель павловского филиала центра «Мой бизнес» Наталья Бубнова.

Напомним, по итогам 2020 года Нижегородская область стала победителем первой национальной премии «Мой бизнес» в номинации «Максимальный охват». Рейтинг регионов составлен Минэкономразвития Российской Федерации. В рейтинге оценивались результаты деятельности по поддержке предпринимателей в 84 субъектах страны.