Конференция работников образовательных учреждений культуры пройдет в Нижегородском кремле 30 августа

Конференция работников образовательных учреждений культуры и искусства

Нижегородской области пройдет в Нижегородском кремле 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Темой конференции станет «Система художественного образования на современном этапе».

В ней также примут участие заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович и первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В рамках конференции также пройдет пленарное заседание по развитию национальных проектов в регионе, круглый стол по актуальным вопросам, церемония награждения работников учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства почетными дипломами губернатора Нижегородской области и благодарственными письмами регионального правительства.

Кроме того, по плану также есть экскурсионная программа открывшимся после реконструкции учреждениям культуры - филиалам НГХМ - Дому губернатора и Дому Сироткина, манежу.