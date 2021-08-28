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Общество28 августа 2021 14:16

Конференция работников образовательных учреждений культуры пройдет в Нижегородском кремле 30 августа

На ней обсудят систему художественного образования на современном этапе
Екатерина КУРГУЗОВА
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Конференция работников образовательных учреждений культуры и искусства

Нижегородской области пройдет в Нижегородском кремле 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Темой конференции станет «Система художественного образования на современном этапе».

В ней также примут участие заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович и первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В рамках конференции также пройдет пленарное заседание по развитию национальных проектов в регионе, круглый стол по актуальным вопросам, церемония награждения работников учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства почетными дипломами губернатора Нижегородской области и благодарственными письмами регионального правительства.

Кроме того, по плану также есть экскурсионная программа открывшимся после реконструкции учреждениям культуры - филиалам НГХМ - Дому губернатора и Дому Сироткина, манежу.