Морковь, рыба и вермишель подешевели в Нижегородской области

Морковь, яблоки, картофель, вермишель, свежемороженая рыба и куриные яйца подешевели на неделе с 16 по 23 августа в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По информации службы, в регионе снизилась средняя цена на морковь с 52,08 до 46,23 руб. за кг, также на яблоки - с 106,17 до 100,71 руб. за кг, и вермишель с 80,90 до 78,45 руб. за кг. Также снизилась средняя цена на пшено до 50,62 руб. за кг, свежемороженую неразделанную рыбу - до 179,03 руб. за кг, и картофель - до 32,16 руб. за кг.

Помимо этого подешевели куриные яйца до 59,78 руб. за десяток, и гречневая крупа до 98,20 руб. за кг, молоко стало стоить от 60,14 руб. за 1 литр.

Также снизилась цена на свинину, подсолнечное масло, сахар, поваренную соль, рис и капусту.

Напомним, что цены на продукты снизились в Нижегородской области. Картофель, морковь и чай стали дешевле в регионе.

Кроме того, отмечается, что подешевели куриные яйца, яблоки, рис, поваренная пищевая соль, пшено, подсолнечное масло, мясо птицы, говядина – однако, кроме бескостного мяса, на него цены остались прежними.