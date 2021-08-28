Родители школьников требуют отменить концерт Алёны Швец в Нижнем Новгороде

Нижегородские родители требуют отменить концерт Алёны Швец в Нижнем Новгороде, который пройдет в одном из клубов города. Об этом они написали в комментариях главы региона Глебу Никитину в Instagram.

- Отнеситесь со всей серьёзностью, данная личность негативно влияет на разум и основы культуры наших детей, особенно такого древнерусского города, который недавно 800 лет отметил. В случае отрицательного результата, будут обращения в органы ФСБ и полиции, — написал один из пользователей.

- Прошу, отмените концерт Алены швец в MILO CONCERT HALL! На ул. Родионова 4. Алеша швец пропагандирует лгбт в своих песнях и продает товары с лгбт символикой. Доказательства есть, — отвечает уже другой нижегородец.

При этом, многие жители Нижнего Новгорода и области грозят в комментариях обращениями в правоохранительные органы, однако, ни одного ответа на эти комментарии глава Нижегородской области так и не дал.

Напомним, что в Нижнем Новгороде назревает культурный скандал, связанный с празднованием 800-летия города. Родители нижегородских школьников возмущены предстоящим выступлением Элджея, который заявлен хедлайнером городского фестиваля «Столица закатов» 7 августа.

По словам организаторов, они стараются, чтобы список артистов был максимально разносторонним и отвечал запросам разных целевых аудиторий, благо многодневный формат фестиваля позволяет это сделать. Но, судя по всему, отменять концерт Элджея не планируется, даже несмотря на возмущение общественности.

Несмотря на многочисленные угрозы, концерт так и не был отменен.